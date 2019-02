Dino Gordillo realiza crítica a la sociedad: “hemos llegado a un extremo muy grave"

A pocos días para que comience el Festival de Viña del Mar, diversos artistas musicales y comediantes, se preparan para el inicio de este gran evento.

Uno de ellos, es el humorista Dino Gordillo que volverá al escenario del Festival de Viña del Mar, día en el que también se presentarán otros artistas como: Raphael y Yuri.

Durante la prueba de sonido, Gordillo aprovechó para defender su forma de hacer humor, asegurando que “hemos llegado a un extremo muy grave, la sociedad está muy grave”, expresó.

Además agregó que “yo tengo muchos amigos gay, travestis, todo. Ahora estuve de vacaciones en el norte y hay un cabro que es gay que trabaja en Tongoy en la pescadería, yo le echo las tallas que no te imaginas ¿sabes cómo se divierte y se ríe? Me dice ‘Dino, nosotros toda la vida hemos aguantado, no sé por qué ahora se pusieron graves, no sé por qué se pusieron ahora delicados, si toda la vida…’”, manifestó el humorista.

Luego de estas palabras, Dino Gordillo preguntó por qué se presentan comediantes en Festival si no se pueden hablar de diversos temas. “¿Entonces a qué traen humor si no podemos hacer chistes de política, de curas, de nada,mañana va a ser la asociación de suegras traumadas y ahora todas las suegras marchando por la Alameda, la ley suegra, no puedes decir suegra porque te vas a ir en cana”, declaró.