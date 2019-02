Diseñador chileno se aburrió del "canje abusivo" para la Gala del Festival de Viña

Cada vez queda menos para la Gala del Festival de Viña del Mar, por lo que varias famosas están viendo los últimos detalles para el vestido que lucirán en la alfombra roja.

En dicho contexto hay varias que buscan un canje: que un diseñador les haga el vestido a cambio de una mención en los medios como forma de publicidad.

Por esa razón el diseñador nacional, Rodrigo Valenzuela hizo una fuerte crítica e hizo un llamado a terminar con el “canje abusivo”, asegurando que recibió varias ofertas.

“Lamentablemente no puedo pagarle a mi equipo, ni a mis proveedores, ni a mí con una ‘mención’. El trabajo que realizamos se hace con cientos de horas de dedicación, pasión y amor, y quienes no ven esto y sólo ven un producto del cual sacar provecho no debieran tener cara para pedirnos prestado, considerando las cifras escandalosas que ganan mensualmente me parece una rotería”, sostuvo.

El comentarios de Valenzuela fue acompañado por varias fotografías de famosas que sí pagaron por su trabajo, por lo que decidió destacarlas.

MIRA LA PUBLICACIÓN ACÁ: