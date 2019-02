"No me molesta el desnudo": Candidata a reina del festival se refirió al piscinazo

Con respecto a los desnudos que han realizado algunas de las antiguas reinas, Gayoso expresó que “a mí mostrar el cuerpo me parece bien, pero también hay otras maneras. No me molesta el desnudo, pero sí con un contenido, una razón. Y si en nuestro ‘piscinazo’ hay un desnudo tiene que tener un contenido, no porque sí”, declaró.

En relación a las críticas que ha recibido por su candidatura expresó que le producía gran molestia. “Me dan lata las críticas, pero también valoro el apoyo de otras mujeres. Las críticas las tomo, pero las constructivas. Loas destructivas ni siquiera las leo. Prefiero no hacerme mala sangre y disfrutar de mi oportunidad”, manifestó.

