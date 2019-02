Actriz Isidora Urrejola sorprende con reflexiva fotografía en bikini y al natural a sus 31 años

View this post on Instagram

Aquí super casual tomando sol… una foto que me tomaron sin darme cuenta, a lo natural!! Y a la primera !! 🤭😂🤣😂🤣😂 Obvio que no!!! Jajaja Si sabía que me tomaban la foto, no fue solo una, busque una buena posición sin embargo, lo SI te puedo decir de verdad es que NO ME RETOQUE NADA ! Y TAMPOCO UNDI MI PONCHERITA DE PAN… . He trabajado para mirarme al espejo, gustarme, quererme y aceptarme… El trabajo no esta afuera..esta en nosotros, en ser él cambio que queremos ser y ver . Y esto no es sólo fisico, si no que en TODO ambito de cosas!!! De adentro hacia afuera!!!