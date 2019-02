"Picante": Patricia Maldonado arremete contra vecina tras colgar ropa en la terraza

Durante esta jornada, las conductoras de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, se percataron de una mujer en las cercanías de la radio que estaba colgando su ropa en la baranda de su terraza.

“¡Qué feo se ve cuando cuelgan la ropa ahí! Una señora está colgando la ropa en la baranda, en la baranda de su terraza”, criticó Raquel.

Mientras sucedía esto, Maldonado decidió tomar cartas en el asunto, y le gritó a la mujer “picante, no puede ser, los calzones de la señora ahí colgando, y los calzoncillos rotos, si estamos en Providencia”.

“Qué pena. Por Dios que es común eso de que la gente cuelgue la ropa en la baranda de las terrazas, yo lo encuentro espantoso”, agregó la panelista de “Bienvenidos”.

Además, ante los posibles cuestionamientos de la gente, Patricia expresó que “también he sido pobre. Cuando estuve yo pasando momentos angustiosos, yo me arrendé un departamento de 2 dormitorios muy pequeños en Vespucio con Las Torres. Esos dos edificios, yo me la jugué para que fueran edificios de los artistas, me la jugué en el Gobierno Militar (…) cuando me fue mal, una de las personas que era músico, me dijo ‘yo te arriendo el departamento que obtuve’ (…) me lo arrendó”.

A esto añadió que realizó diversos cambios en el departamento, en los que decidió alfombrar entero el sitio y sacar los balones de gas de la cocina hacia afuera cubriéndolos con una especie de casa. “Cómo sería el éxito de la casita que empezaron a llegar todos lo vecinos, todos se pusieron a sacar los balones”.

“Entonces yo también lavaba, pero yo colgaba la ropa en el baño, no esperaba lavar todo lo que tenía en la semana, yo iba lavando de a poco e iba secando en el baño con su estufa y después la planchaba” (…) “¡Nunca la colgué, porque lo detesto!”, expresó Patricia.

Además, comentó la incómoda situación vivida con un vecino, quien colgaba su ropa fuera de su casa a través de un cable. “Luego de una semana habían calzoncillos, poleras. El resultado (…) a la tercera no lo llamé, agarré una tijera y le corté el cordel. ‘La próxima vez te voy a romper la ropa’, nunca más colgó”, declaró Maldonado.

La panelista del matinal de Mega, concluyó su historia preguntándose: “¿Por qué tienes que llegar a eso para que una persona pueda entender?