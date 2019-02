Raquel Argandoña barre el piso con Mauriziano: "No tienes moral para criticar"

La panelista aseguró que conoce el caso.

Raquel Argandoña no quedó indiferente a las declaraciones de Mario Mauriziano donde hablaba sobre su separación y de la infidelidad de su esposa con Eduardo Berizzo.

En dicho contexto, la panelista de “Bienvenidos” aseguró que conocía el caso y por esa razón criticó duramente al comunicador.

“La verdad es que él engañó muchas veces a su ex mujer, muchas veces. Incluso la familia de la ex señora le tapaba muchas cosas para no destruir esta familia”, reveló Raquel.

Luego la conductora de “Sin Límite” destacó que él “debería tener la boquita cerrada, porque todo lo que le ha pasado se lo merece, y con creces. Al contar nuevamente esta historia, me da la impresión que no ha podido olvidar a su ex señora”

“Cuál fue tu idea de hablar esto y hacerlo público. Se nota que tú no lo superaste aún. Es tarde. No tienes moral para criticar el actuar de tu ex señora, porque a ti te duele lo que tú le hiciste muchas veces”, manifestó.