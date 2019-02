Vale Roth comparte imagen de su antes y después de la anorexia: "Me vi un esqueleto, era puro hueso"

Valentina Roth, a pesar de haber tomado la decisión de alejarse de la televisión, sigue dando que hablar, luego de publicar una impactante fotografía en su cuenta de Instagram, donde actualmente tiene más de 600 mil seguidores.

Generalmente en sus redes sociales, Roth publica diversas imágenes donde muestra su vida dedicada al fitness y la vida sana. No obstante, en la tarde de este viernes impactó a sus seguidores, tras mostrar una imagen dividida de su antes y después de tener anorexia.

En este sentido, la joven de 28 años mostró cómo lucía hace unos años cuando pesaba sólo 42 kilos, comparando cómo se ve ahora con 60 kilos, llevando una alimentación saludable.

La ex gimnasta escribió unas potentes palabras junto con la fotografía. “Busca el equilibrio. 42 kilos vs 60 kilos. En la foto de la izquierda estaba muy enferma de anorexia bulimia. Durante 10 años nadie me ayudó a salir de esa terrible enfermedad. Llegué a un punto que no podía caminar, me desmayaba y me veía gordísima en el espejo”, expresó.

A esto agregó que “algo pasó de un día para otro que me vi en el espejo y dije ‘¡mierda!’. Me vi un esqueleto, era puro hueso, se los juro y empecé a entrenar, a comer bien a no traumarme si comía de más. Este tema no se trata de un día ni un mes, ni un año para otro. Me costó muchos años estar bien. Espero que tomen conciencia que esta enfermedad es cada vez más común y está matando a mucha gente, niñas, mujeres, incluso hombres”.

Además, Valentina Roth hizo un llamado a estar atentos ante estos casos y a tener cuidado.

Revisa la publicación a continuación: