"Democracia y libertad a Venezuela": La política latinoamericana se toma el Festival de Viña

La edición número 60 del Festival de Viña del Mar tuvo un eje especial en su presentación, pues los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo aparecieron de inmediato en el escenario dando un speech sobre Chile y Latinoamérica, en especial la situación de Venezuela.

“Son tantas las emociones”, dijo Godoy en un inicio, que lo primero que diré “como mamá, como mujer y como chilena es gracias”.

Por su parte, Cárcamo explicó que “si me preguntaran hoy que siento no son nervios, no es ansiedad, sino que es emoción e infinita gratitud a esta tierra que me vio nacer. Gracias mi amada Viña del Mar”.

Los animadores recordaron los últimos desastres naturales que han afectado al país, como el terremoto de Coquimbo, las lluvias del Norte Grande y los incendios en el sur.

En el plano latinoamericano nombraron que vivimos una época de “crisis de las instituciones, racismo, clasismo”, pero que “hoy nos ven más de 250 millones de personas” y es necesario enviar un mensaje de “paz y amor”.

“Que se sumen a este mensaje de paz y amor. Las mujeres que día a día luchan por su dignidad, se respeten sus derechos. Niños y jóvenes, que nadie les robe sus futuros”, dijo María Luisa Godoy.

Este es el “festival de la paz, la esperanza, la diversidad lationamericana. Democracia y Libertad a Venezuela”, dijo Martín Cárcamo.

De esta forma inició el LX Festival de la Canción de Viña del Mar.