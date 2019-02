Dino Gordillo encara a periodista de Chilevisión: "¿Llegaste tarde, o no?"

En conferencia de prensa, el humorista Dino Gordillo mantuvo una tensa discusión con el periodista Francisco Sanfurgo, del matinal La Mañana de Chilevisión.

Esto fue luego que el comunicador le consultara a Gordillo sobre “la suerte de confrontación que ha tenido con el público, porque dijo ‘el humor es humor, y los graves están en el hospital””. Según continuó el periodista, “eso (la declaración) molestó a muchos”.

Ante esto el comediante lo interrumpió rápidamente y aseguró que de los comentarios “el 99%, todos, maravillosos”. Además, arremetió manifestando que “el año pasado, tú tenías el Festival de Viña con Chilevisión, y tus preguntas eran otras (…) ¿Por qué venir altiro con la cizaña? Porque no están en el festival”.

“¿Y qué acabo de decir? ¿Llegaste tarde, o no? ¿Qué dije del stand up comedy? (…) Si llegaste tarde no es culpa mía, amigo. Lo dije bien claro. Estoy con mi público, con Raphael, con Yuri. ¿Qué dije del stand up comedy? Que eran maravillosos, que me gustaba Felipe Avello, que había público para todos. Ya, entonces, llegue a la hora amigo. Esa es mi respuesta”, manifestó molesto.

Luego de ese tenso momento en el hotel Sheraton Miramar, el comunicador se defendió asegurando que había llegado a la hora, por lo que atribuyó la reacción de Gordillo a que simplemente no le gustó la pregunta.