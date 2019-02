El mensaje de Camila Recabarren a todos los "mal vestidos" de la Gala de Viña 2019

Camila Recabarren no se restó de la Gala de Viña del Mar. Si bien esta vez no fue invitada, la ex miss Chile utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a todos los que pasaron por la alfombra roja.

Con una serie de fotos de sus apariciones en los anteriores festivales -donde incuso muestra una con Joaquín Méndez- la modelo envió un mensaje de apoyo a todos quienes se atrevieron a innovar en sus vestuarios y que han recibido ácidas críticas.

“Aplausos para todos los que asistieron a la gala 😊 olvida las reglas, si te gusta úsalo !!! 🦄💖 no seamos tan cerrados a lo diferente a lo jugado a lo transgresor, es más, se llevan todos mis aplausos todos aquellos que no temen arriesgarse y romper paradigmas de la moda. Somos libres de usar lo que nos haga sentir cómodos y felices 💜”, escribió.