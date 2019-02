Fran García Huidobro dice que ella "paga todo" y pide fin al canje: "Ser amigos no justifica no pagar"

Francisca García-Huidobro no está de acuerdo con el “canje”, ese trato que hacen las figuras televisivas con empresas o personas que les regalan un producto a cambio de que los nombren para efectos publicitarios.

Por ejemplo, para la Gala del Festival de Viña es común que diseñadores pasen sus vestidos a algunos famosos y no les cobren. Cuando les preguntan “¿quién te viste esta noche?” y los nombran, se dan por pagados.

“Los diseñadores se tienen que poner más pesados. Yo no trabajo por bolitas de dulces”, alega Fran en una entrevista que le realizó Las Últimas Noticias. “Los que me ayudan merecen que su trabajo sea bien pagado”.

Consultada cuando la figura televisiva tiene una relación amistad del diseñador, la “Dama de hierro” responde que “ser amigos no justifica no pagar. Debemos pagar lo que cobra el diseñador y no pedir un precio ‘especial’, a lo amigo”.

Ella asegura que “paga todo. Hay que pagar” y que el vestido que usó en la gala no es suyo, sino que pagó por mostrarlo, pero que el diseñador Paulo Méndez se quedará con él.