Polémicos mensajes de Mago Valdivia que involucran a Coté López: “Cágate al marido con un compañero”

La gala del Festival de Viña del Mar da mucho que hablar, sobre todo cuando se analizan los looks de quienes caminan por la alfombra roja.

En los comentarios, Daniela Aránguiz no estuvo de acuerdo con los buenos comentarios que recibió la esposa de Luis ‘Mago’ Jiménez, Coté López, y así lo manifestó en el programa “Traje Desastre”, donde dijo que Coté López usó extensiones en su cabello durante su paso por la alfombra roja en Viña del Mar.

Luego de esto fue cuestionada por algunos usuarios de Instagram y la propia Coté López desmintió que se tratara de extensiones.

Pero quien también salió a hablar de este tema fue el esposo de Aránguiz, Jorge ‘Mago’ Valdivia, quien recordó el episodio de infidelidad con Mauricio Pinilla.

“No sabía q había una carrera para ser elegante…sigue el ejemplo de tu idola y cágate al marido con un compañero de profesión”, primero escribió el jugador de Colo Colo.

Pero esto no fue todo, ya que al ver que le mencionaron los ‘cuernos’ a Daniela Aránguiz, por las infidelidades que su marido cometió en el pasado, el jugador volvió a atacar: “No. No tiene cuernos. Pero tú idola se los puso a él.. bien lo mismo hará tu hija, pero por 500 lucas”, escribió.

Las críticas no se hicieron esperar y Jorge Valdivia, comenzó a responder de mala manera a algunas mujeres que estaban comentando la publicación.

Daniela Aránguiz salió en defensa de su esposo, asegurando que le habían hackeado el Instagram a Valdivia, y es otra persona la que comenzó a referirse así de las mujeres, respondiendo cosas que el jugador no haría.

“Hola, les quería comentar que mucha gente que comenta mi muro y que supuestamente Jorge les está respondiendo, a Jorge le hackearon el Instagram ayer, y está tratando de recuperar la cuenta, y es una lástima porque si se fijan la hora son como las 6 o 7 de la mañana, y obviamente Jorge ayer llegó a acompañarme y está durmiendo todavía. Y me da mucha lata porque se presta para muchas cosas feas y creo que él no se referiría así, aunque los comentarios hacia mi persona sean malos, entonces le quería mandar un mensaje a este gallo que por favor deje de comentar en mi muro y eso, sorry y saludos”, dijo la ex chica “Mekano”.