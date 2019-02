Dash dedica un lindo mensaje a Cangri: "Ellos no saben en realidad cómo fue nuestra conexión"

View this post on Instagram

Hermnaito Cangri no tengo palabras en este momento para expresar toda la pena que siente mi corazón, solo decir que eres una gran persona un gran amigo tuvimos una linda amistad desde que comenzó nuestra historia tenemos el mismo tatuaje en la pierna que dice Dash y Cangri y te recordaré por siempre como una persona carismática muy alegre muy de piel con los tuyos, leal entretenido y con muchas virtudes ademas de muchos recuerdos lindos que quedarán en mi mente por siempre. La gente ahora podrá opinar y hablar porque se sienten con el derecho de criticar pero ellos no saben en realidad cómo fue nuestra conexión solo tú y yo sabemos todo lo que vivimos juntos y cuanto nos queríamos. Descansa en paz hermanito mío vuela alto sé que estarás como un angelito cuidando y guiando a toda tu familia, mucha fuerza y bendiones para todos ellos. Te juro que nunca olvidaré frases nuestras cómo ‘’esta es la vida de los fashions’’ o “tienes lo tuyo pero te falta lo mío!”. Eres y serás por siempre un grande Cangrinaje me despido y nos veremos del otro lado 🙌🏼🙏🏻