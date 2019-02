Jani Dueñas, en la previa de su debút en Viña 2019: "Patana estaría muy orgullosa de mi"

Jani Dueñas se presentará este 26 de febrero, en la tercera noche del Festival de Viña 2019 y, en la previa de su rutina en la Quinta Vergara, la voz de “Patana”, en 31 Minutos, adelantó algunos aspectos de su show

Sobre su rutina en Viña, la única mujer comediante en la parrilla, adelantó que “no me interesa hacer lecciones de feminismo, sino tratar de hacer que la gente se ría y piense sobre las cosas que pasan”.

“Estoy súper preparada, a pesar de que me llamaron a última hora”, dijo la humorista en conversación con los medios de comunicación

“Hacer humor es difícil siempre, uno tiene que, sobre todo al hacer standup, decidir de qué lado se está (…) ojalá dar una opinión. Un comediante lo que hace es invitar a la gente a dar un paseo por su cerebro”, reflexionó Dueñas, quien agregó que “sí está más delicada la cosa, porque estamos moviendo los límites, y estamos cambiando nuestra manera de pensar”.

Dueñas se subirá por segunda vez al escenario de la Quinta Vergara. La primera vez lo hizo personificando a “Patana”, la sobrina de “Tulio Triviño” en el show de 31 Minutos en 2013.

Respecto de la importancia de la serie en su vida, la humorista expresó que “es uno de los lugares donde más he aprendido del trabajo en equipo. Es muy fundamental en el descubrimiento de mi yo graciosa”

“Patana siempre me aconseja que mi Tío Tulio no me siga no pagando” dijo Jani entre risas, y luego añadió que “ella estaría muy orgullosa de mi”

Dueñas se presentará el 26 de febrero en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, junto con Marc Anthony y David Bisbal.