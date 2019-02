"Pu** que eres duro we**": Dino Gordillo arremete furioso contra periodista de La Red

Durante la jornada de esta noche el humorista Dino Gordillo se presentará en el Festival de Viña del Mar y, bajo este contexto, dio una conferencia de prensa el fin de semana, la cual no estuvo exenta de polémicas.

En esta oportunidad el comediante que tiene como labor robar risas del “monstruo” de Viña del Mar, arremetió contra el periodista de “Intrusos”, Michael Roldán.

La situación ocurrió luego de que Gordillo se encontrara en las afueras del hotel O’Higgins junto a sus fanáticos, cuando el comunicador le consultó cuál sería su rutina sobre el escenario, a lo que Dino le respondió que sería su humor clásico.

En ese momento Roldán le preguntó por su enojo con sus colegas que hacen stand up comedy, lo cual no sería del agrado del humorista.

Gordillo respondió con cierto enfado: “Cahuines no (…) ¡Anoche estabas tan simpático!”, para luego retirarse del lugar.

Sin embargo, el periodista insistió en la pregunta, lo que desató la ira del humorista. “Me carga cuando te pones cizañero (…) ¿Te pido un favor? ¡Cabréate! ¡Pu** que eres duro we**!”, le gritó Dino Gordillo.

Roldán, sin tomar en cuenta su enojo, insistió una vez más en la pregunta, ante la cual Gordillo volvió a responder con enfado. “Te he dicho 20 veces que pares. “¡¿Cómo te digo que me dejes tranquilo we***?! ¡Respeta! La gente te está haciendo callar, córtala, respeta”, afirmó.

El enfado del humorista molestó a los panelistas del programa “Intrusos”, en donde defendieron al periodista pues solo quería saber las impresiones del humorista.

No obstante, esto generó opiniones divididas, pues también se reconoció que la dura insistencia que tuvo Michael Roldán con Gordillo, desató su enojo.

Aquí puedes revisar la controversial situación: