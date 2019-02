Edmundo Varas arremete contra Betsy Camino: ni Julio César Rodríguez se salvó de la discusión

La disputa entre los candidatos a reyes y reinas de esta nueva versión del Festival de Viña 2019 ya comenzó y este lunes los aspirantes participaron en un torneo de fútbol donde Edmundo Varas fue la gran figura.

No obstante el exchico reality dio bastante que hablar fuera de la cancha, pues protagonizó una nueva polémica con Betsy Camino.

Varas acusó que la cubana, actual soberana del certamen, le habría realizado una “incómoda” pregunta durante le docureality que realiza diario La Cuarta en la Ciudad Jardín.

“Quiero aclarar algo que me pasó ahí adentro cuando entró Betsy. Ahí dice que para mí no es tan importante esto. Me preguntó que para mí no es tan importante la corona, que simplemente para esto es un paso para llegar a la televisión”, comentó Edmundo.

Las palabras de Camino le habrían molestado a Edmundo Varas, quien catalogó la pregunta como “desinformada”.

“Yo le dije para mí tiene un peso súper importante, porque son 30 años de tradición que organiza La Cuarta desde los años 80. El Festival de Viña cumple 60 años. Es mi primera vez en la Gala, que se me da la oportunidad de ser candidato a rey, entonces para que venga una persona sin argumentos…”, comentó.

No obstante, este desahogo no se detuvo y fue más allá: “Me molesta porque creo que no es la forma, es como que yo dijera que ella estuvo con Julio César Rodríguez para llegar a la fama, creo que sería una falta de respeto decirlo… ahora lo acabo de decir”, agregó.