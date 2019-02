Hija de Eli de Caso, Yuyuniz Navas, deslumbró en redes con reflexivo desnudo artístico a sus 47 años

View this post on Instagram

Crecer, crecer, crecer cada día, físicamente, emocionalmente, profesionalmente, espiritualmente, pero sin prisa. Las cosas con prisa, nunca conducen a buenos resultados. Es mejor estar donde estamos, y aprender a aprender para dirigir nuestra lecciones. En el universo todo sucede, en el momento adecuado. Confía en que estas donde estas, por una buena razón 📸 @isabelcorreafotografia @pascualamakeup 👸🏼🎂 🍾 #felizmartes #martesmejor #tuesday #tuesdaymood #47años #happymood #happybirthdaytome #thebestday #happyforlife #gratitud #losañosdelalluvia #masvida #puravida #yogalife #unique #specialday #naiked #mybody #myhistoty #myplesure #freedom #fun #yuyuniznavas #yuyuquotes #concariño