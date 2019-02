Jorge Alís está sin voz a un día de presentarse en Viña: "Iré de rodillas a Lo Vázquez"

Jorge Alís volverá al Festival de Viña por segunda vez. Sin embargo, el humorista argento-chileno ya presenta un problema de cara a su show.

Fuertemente afectado por su voz, el comediante explicó que arrastra un cuadro viral desde finales de la semana pasada. “No estoy fumando, me estoy cuidando, pero si me tocara hoy, estaría hasta el pi**”, dijo.

Sobre su preparación, Alís contó que se está tratando con miel con cebolla, ajo negro y propóleo, entre otros.”Imagino que se me va a pasar hoy, iré de rodillas a Lo Vázquez”.

“Soy un argentino que vive en este país. Me siento chileno, pero soy un extranjero, pero ser extranjero es ser como cool”, explicó sobre su experiencia en el país.

Y añade que “si hablamos de algo, es de este nuevo Chile, que nos hacer ser distintos, pensar cosas que no decimos, y hay una cosa bien clara: este momento de la sociedad, donde uno piensa las cosas y no las dice, el argentino dice las cosas y no las piensa”.

Jorge Alís regresa a Viña tras su éxito en 2014 y será el encargado de hacer reír al público después de la presentación del mexicano Marco Antonio Solís.