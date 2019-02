La diputada Karol Cariola se atrevió a publicar su primera canción: se llama "No va más"

View this post on Instagram

(* va en 4 partes) Primera vez que me atrevo a componer una canción y la quiero compartir con ustedes. Está grabada de forma artesanal. Pero lo más importante para mi, es que está inspirada en todas aquellas mujeres que han luchado incansablemente por terminar con la violencia que la sociedad patriarcal ha ejercido contra nosotras durante tantos años y también en aquellas que han sufrido las consecuencias de la inmovilidad. Ahora estamos más unidas que nunca y seguiremos luchando por cambiar esta realidad que nos atormenta hace tantos siglos, la canción se llama "No Va Más" #NoVaMas #SomosMas #NiUnaMas #HuelgaFeminista8M