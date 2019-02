Lo salvó: Así fue como Raphael usó los pantalones de Martín Cárcamo durante su presentación

La presentación de Raphael en Viña 2019 ha sido catalogada como una de las mejores hasta el momento sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Con 22 clásicas canciones y la compañía notable de la orquesta Filarmónica de Chile, la presentación del cantante español se llevó los aplausos de los asistentes, así como miles de halagos en las redes sociales.

Su desplante artístico no dejó mucho espacio para criticar su vestuario, pero no faltó quienes alabaron su look, aunque tenían un detalle que era imposible de conocer a simple vista: los pantalones no eran de él.

El diseñador Sergio Arias, que está encargado del vestuario de Martín Cárcamo, contó la divertida anécdota en el matinal “Bienvenidos”.

“Voy en el pasillo del camarín de la Quinta a buscar algo de Martín y me encuentro con Alfredo Alonso, de Bizarro (la productora a cargo del Festival) y me dice: ‘por favor necesito tu ayuda urgente, porque a Raphael se le quedaron los pantalones en el hotel"”, aseguró el especialista.

De acuerdo a la información que entregó, esto habría ocurrido 8 minutos antes que el cantante iniciara su presentación sobre el escenario, por lo que realmente necesitaba una solución de manera urgente.

El error en el vestuario se debió a que el cantante no regresó al hotel tras el ensayo, por lo que su equipo olvidó esta necesaria prenda. Afortunadamente, su asesor personal ideó un ingenioso plan para que Raphael saliera completamente vestido en el Festival de Viña.

“Me acordé que como yo siempre a Martín le llevó un backup (una prenda extra) por si se le da vuelta un café o si pasa algo, así que le llevé un esmoquin negro, chaqueta, corbata, pantalón, todo negro. Le dije ‘déjame ver a Raphael’, y me decían ‘pero, ¿y las tallas?’. Por mi experiencia igual me manejo, si lo veía iba a saber si le quedaría bien o no. Así que entro al camarín y me lo presentan”, contó Arias.

De acuerdo al diseñador, con tan solo ver a Raphael supo que los pantalones serían justo de su talla, aunque cuenta que el artista no pensó lo mismo. “Me dijo ‘me van a quedar grandes’, yo le respondí que no, ‘usted cante, yo lo visto’. Se los prueba y le quedaron perfectos, y le gustaron. Obviamente le quedaron más largos porque Martín es más alto. Así que el show fue con los pantalones de Martín”, comentó entre risas.