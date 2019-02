Carola de Moras le responde a Nacho Gutiérrez y se defiende las críticas

Aseguró que no necesita permiso para hablar del tema que maneja.

Carola de Moras e Ignacio Gutiérrez vuelven a protagonizar una polémica debido al Festival de Viña del Mar, la cual comenzó por la opinión de la modelo sobre el desempeño de los nuevos animadores, situación que no le agradó al panelista del “Muy Buenos Días”.

Por esa razón la ex Chilevisión volvió a sacar la voz y esta vez le respondió directamente a su ex compañero de canal asegurando que ella sí puede opinar sobre el tema.

“A mí me gustaría saber dónde está el manual que dice que los examinadores no pueden hablar de los temas que dominan”, comentó de Moras en “Mucho Gusto”, agregando que ella no lo faltó el respeto a nadie y que no sabía que tenía que pedirle permiso para poder hablar de su experiencia.

Finalmente la ex animadora del Festival de Viña aseguró que tiene una buena relación María Luisa Godoy y que le desea lo mejor .