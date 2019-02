Kathy Salosny defiende a Tonka por su vestido "cabaretero"

Destacó que no es necesario hacerle daño a los colegas.

La Gala del Festival de Viña del Mar sigue dando de qué hablar, ya que Carolina de Moras armó una polémica al decir que no le gustaba el vestido de Tonka Tomicic porque los colores los encontraba “cabaretero”.

En ese contexto, Katherine Salosny habló sobre la opinión de la ex animadora de CHV, y defendió a la conductora de “Bienvenidos”, diciendo que entre colegas no hay que hacer daño.

“Entendamos algo también, no nos pongamos graves, si uno está diciendo que un vestido no te gusta, no quiere decir que te caiga mal o no te gusta la persona”, comentó Kathy.