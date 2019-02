No la perdonaron: Raquel Argandoña es suspendida de "Bienvenidos" por dichos contra Jani Dueñas

Raquel Argandoña se encuentra en un momento bastante complicado porque este miércoles fue suspendida de sus actividades de panelista en el matinal “Bienvenidos” después que se saliera de libreto y llegara hasta la conferencia de prensa de la comediante Jani Dueñas.

Sin embargo, ese no fue el problema en sí, sino que la situación que molestó a los directivos del programa conducido por Tonka Tomicic, fue que preguntó sin micrófono sobre el por qué no le hizo caso a la producción del Festival de Viña que, según Raquel, le habían ofrecido cuatro veces sacarla del escenario.

Frente a esta irreverencia de “la Quintrala”, los ejecutivos de Canal 13 decidieron suspenderla de sus actividades en el matinal durante las tres primeras horas de programa, situación que la molestó bastante y así lo dejó claro en una entrevista que le realizó el diario “Las Últimas Noticias”.

“Son determinaciones de la dirección del programa. Yo siempre entro a las 8, pero el director y la productora consideraron que no era oportuno salir al aire en ese momento. Aparecí a las 11:10 y con años de televisión en el cuerpo uno sabe que cuando te están postergando la salida es porque algo pasa. Después me fueron a buscar para traerme al set. Me hubieran dicho y me levanto a las 10”.

Debido a la suspensión que tuvo por parte del director y la productora, Raquel aprovechó la mañana y salió a recorrer las playas de Viña del Mar, de hecho, publicó una fotografía en su Instagram (@argandona.raquel), escribiendo “Disfrutando mi mañana libre en viña, Amo @bienvenidos13 😘”, lo que para muchos fue una forma irónica de referirse a la polémica.

“No sé si soy problemática, lo hice sin querer. No respeté las reglas de la conferencia, pero si estoy en esa situación de nuevo lo vuelvo a hacer”, fueron las palabras de Raquel Argandoña ante las críticas por su participación en la conferencia de prensa de Jani Dueñas.