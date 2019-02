Raquel Argandoña fue incisiva con Jani Dueñas: "Yo iba buscando el baño y justo me encontré con la conferencia"

Mientras Jani Dueñas analizaba su fracaso en la conferencia de prensa posterior a su presentación en el Festival de Viña, una pregunta irrumpió frente a la de los demás periodistas.

Raquel Argandoña, vestida de un metálico dorado, llegó hasta el sitio del suceso para hacer una dura afirmación sobre la comediante y le pidió que la confirmara.

“Disculpa, tengo entendido que la producción te preguntó más de cuatro veces que si querías retirarte y tu no quisiste”, le dijo la conducta de Radio Agricultura.

“Eso no es real, yo no tenía contacto con la producción durante el show”, respondió dueñas.

Pero Raquel no le creyó. “Es verdad, la producción le dijo 3 ó 4 veces si quería retirarse del escenario y ella no quiso. No sé si mintió o no, pero a lo mejor ella quería revertir su rutina”, insitió Argandoña.

Luego, la panelista de “Bienvenidos” le preguntó a Dueñas si pensó en adaptar su rutina para agradarle al público.

“Uno siempre piensa en eso po’, Raquel. Si tu estás haciendo tu pega, estás tratando todo el tiempo de ‘remarla’. Cuando vez una oportunidad de darlo vuelta, tratas de darlo vuelta…y cuando ya cachái que no, ahí yo dije ‘más encima estoy sola, nadie me viene a sacar’, que fue como un llamado a mis amigos animadores”, expresó.

Una vez terminada la conferencia, Argandoña explicó su vocación por ser periodista durante esa noche. “Me vas a creer que yo iba buscando el baño y justo me encontré con la conferencia. Y perdóname, pero si yo voy al baño y me encuentro con la conferencia de prensa del personaje del día, yo pregunto. Además me hubiera encantado estudiar periodismo”, contó, según consigna La Cuarta.