Alcaldesa Virginia Reginato se refiere a pifias por "galería dividida" y entrega una explicación

No cabe duda alguna que la polémica más importante de todo el Festival de Viña 2019 ha sido la de querer dividir la famosa y mítica galería en dos.

Y es que los primeros asistentes en llegar a la noche inaugural del certamen, se percataron que el clásico sector de la Quinta Vergara se encontraba dividido.

El sector más lejano del lugar correspondía al más económico, y el que porsupuesto, siguió siendo parte del territorio llamado galería, pero la parte baja se cambió de nombre a “tribuna plus“, y fue separado por una enorme barrera.

Frente a esta polémica decisión por parte de la municipalidad, su alcaldesa Virginia Reginato, respondió a las críticas de la prensa y los asistentes al masivo evento.

“Se pensó que hay gente que quiere llegar y tener su lugar. Todas estas cosas van a servir para más adelante. A mí en lo personal me gustaría que todas las entradas de la Quinta Vergara, tuvieran numeración, y entre ellas la galería, es importante, porque la gente paga su entrada y no tiene por qué estar llegando antes, sino que para que llegue a una hora adecuada”, manifestó la tía Coty.

Los más insólito la galería costaba $28.600, mientras que la tribuna nueva, que tiene sólo unos escalones de diferencia, asciende a casi el doble: $40.900.

Por este inédito hecho en el Festival de Viña, es que la alcaldesa se lleva las pifias del público cada vez que es nombrada, por lo que frente a esto, comentó que “ellos no están contentos con las divisiones de la galería, si es eso lo que gritan, es por la galería. Es un tema que se tomó un acuerdo, que no fue el mejor”.

La alcaldesa también se refirió a lo ocurrido durante la premiación a Marco Antonio Solís, ya que cuando los animadores lo galardonaron con las llaves de Viña del Mar, se esperaba que Virginia subiera al escenario para entregárselas, sin embargo esto no ocurrió, y así se defendió la autoridad viñamarina.

“El escenario es para los actores que están en el Festival, y qué mejor que Martín Cárcamo, nadie lo pudo haber hecho mejor. Nosotros quisimos haberlo entregado en la municipalidad, pero Marco Antonio Solís no tuvo la disposición. Me habría gustado haberlo hecho con el consejo, pero no quiero tener el protagonismo y que después se tome de otra forma”, respondió Reginato.