BSB revolucionó a la Quinta Vergara: lograron ovación completa y ganaron las 2 gaviotas

No cabe duda que la presentación más esperada en el Festival de Viña 2019 fue la de banda estadounidense Backstreet Boys, hecho que se corroboró cuando en menos de 48 horas se agotaron las entradas para la quinta jornada del certamen.

La boyband fue aplaudida fuertemente por el monstruo, premiándolos con los dos galardones máximos, Gaviota de Plata y Oro”, junto a una ovación por más de 12 mil personas que repletaron el lugar, y al público en sus casas igual.

El quinteto hizo bailar, cantar y recordar los años noventa con su increíble presentación que duró cerca de una hora y media sobre el escenario de la Quinta Vergara, con canciones “Incomplete”, “As long as you love me”, y por supuesto la canción que no podía faltar en esta noche tan especial, “Everybody”.

Uno de los momentos más épicos que se vivió en la Quinta Vergara fue con la canción “As long as you love me”, donde los artistas hicieron cantar a todo pulmón a un público emocionado por volver a verlos en vivo después de 21 años que no se presentaban en Chile.

Sin duda fue una noche llenada de emoción y recuerdos por parte de todo el público que presenció este increíble show, transportándonos a los noventa por cerca de una hora y media.

Los artistas se sintieron tan contentos de estar nuevamente en el escenario de la Quinta Vergara, que hablaron en español, bajaron a sacarse fotos con parte del jurado y hasta un niño se subió para compartir con la boyband más exitosa de los 90´.

Con la canción “Everybody” dieron por finalizado un show que trajo demasiada nostalgia y excitación a todo el público de la Quinta Vergara y al de sus casas, que bailó y cantó a más no poder con la boyband Backstreet Boys.

