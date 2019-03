Dra. Cordero realizó dura critica a de Jani Dueñas: "Recalcó su soberbia y su estampa desfachatada"

La fatídica rutina de la comediante Jani Dueñas el pasado martes en el Festival de Viña del Mar 2019, continúa dando que hablar.

En esta oportunidad fue la doctora Cordero quien se animó a realizar un lapidario análisis de su presentación que, con suerte, pasó los 35 minutos antes que solicitara los animadores que la sacaran del escenario.

“La angustia que debió haber experimentado, porque estaba enfrentado a 15 mil personas, solita, sin ninguna compañía, ni una silla creo que tenía, debe haber estado nerviosa”, partió comentando.

No obstante, el análisis de la psiquiatra no quedó ahí. “Ella se justifica porque al parecer no quiere aceptar que estaba con una fase de soberbia”, agregó.

Sobre cómo Jani Dueñas enfrentó las pifias, Cordero fue crítica en su comportamiento. “en vez de vivir el nerviosismo con tartamudez, con que se le pega el platino, que se le van las ideas… ella recalcó más su soberbia y su estampa desfachatada y panfletaria”, dijo en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red.

“Ese humor oscuro, espeso, bilioso, melancólico, pesado, requiere una mayor elaboración mental que parece que anoche aquella no estaba”.

Finalmente la catalogó como egocéntrica tras invitar al público a “recorrer su cerebro”. “No, si a ella no la contrataron para que muestre su cerebro, la contrataron para hacer reír. Y ahí se equivoca, comete un error que viene de su egocentrismo… lo que no es malo”, puntualizó.

Aquí puedes ver su crítica completa: