Jorge Alís lanzó pesada broma a la alcaldesa de Viña del Mar

Hizo alusión al déficit de la municipalidad.

Jorge Alís era la carta en el humor para la cuarta noche del Festival de Viña del Mar. Su rutina funcionó, hizo reír a toda la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

Durante su presentación, el argentino hizo varios chistes sobre la contingencia, uno de ellos fue la corrupción en la política, ya que hizo una comparación entre Chile y Argentina.

“Éramos honestos, no robaban, o no robaban tanto. No se notaba la ‘hueá’. Nos superaron”, para luego agregar que “roban los políticos, algunos por acá”.

Lo anterior fue una clara alusión a la situación que está pasando la alcaldesa de la ciudad, Virginia Reginato debido al déficit cercano a los 17 mil 500 millones de pesos en el año 2017.