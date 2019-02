Luli explotó en vivo tras dura acusación de su colega Ingrid Aceitón: "Me siento utilizada"

Nicole Moreno, más conocida como Luli, estalló luego de que Ingrid Aceitón la criticara tras perder la carrera por la corona de Viña del Mar 2019.

La candidata del canal “Vive!” habría asegurado no recibir apoyo alguno de Nicole Moreno, quien es su colega en el programa “Estilo Chic”.

Moreno se cansó de estas críticas y respondió: “No es mi culpa que Ingrid no haya ganado”.

Ingrid Aceitón declaraba que si hubiera recibido el apoyo de Luli, la corona podría haber estado sobre su cabeza, al programa “Intrusos”.

En eso, una llamada interrumpe el programa de La Red: era Luli y tenía algo que decir.

“No Puedo creer todo lo que está pasando en este momento (..) Hace 20 minutos me llega un pantallazo de la producción con signos de interrogación. La verdad es que me sorprendió”, comentó.

Con molestia en su tono de hablar, criticó a su equipo: “me asombra que mi equipo de trabajo esté dando este tipo de declaraciones, siendo que en ningún momento me dijeron que tenía que ir a Viña a apoyar”.

La molestia de la modelo se mantuvo y acrecentó luego de que asegurara sentirse “utilizada”.

“Me he mantenido muy al margen porque no me interesa hablar, no me interesa estar metida en polémicas. Lo de mi hijo lamentablemente fue algo fortuito, pero si quieren polémica conmigo ya no va. Estoy en otra etapa de mi vida”, argumentó.

Lo de desató su ira fue cuando se refirieron al apoyo que le pidieron los candidatos. Ella explotó: “¿De qué apoyo me hablan? ¿Acaso ellos me llaman para saber cómo está mi hijo? ¿Me llaman para ver si estoy bien? No, nadie, absolutamente nadie. Solamente el primer día, para ver qué decía la prensa“.

“Con gente así yo no voy a trabajar más, estoy totalmente desilusionada. Estoy 100% comprometida con este equipo, me siento utilizada, no están teniendo ética. No es mi culpa que Ingrid no haya ganado”, detalló

Esto abrió la posibilidad de que Luli tome la decisión de abandonar “Estilo Chic”, tema al cual no se quiso referir y aseguró que verá “las medidas que tomará”.