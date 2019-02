Nano Calderón estuvo hospitalizado tras dura rutina en el gimnasio

Sufrió una rabdomiólisis de esfuerzo.

Nano Calderón estuvo de vacaciones y debido a los viajes no pudo seguir con su rutina de ejercicios en el gimnasio, por lo que continuó cuando volvió a Chile después de tres meses.

Sin embargo, las cosas no resultaron bien, ya que debido al esfuerzo que hizo durante su rutina, el hijo de Raquel Argandoña sufrió una rabdomiólisis.

“Después de ir al gimnasio el jueves, tenía un dolor típico, pero mucho más intenso. Al segundo día tenía no podía ni estirar el brazo, así que fui al doctor. Nunca me imaginé lo que me iban a decir”, comentó el estudiante de Derecho en Las Últimas Noticias.

Debido a lo anterior el joven de 21 años tuvo que estar 4 días internado en un clínica y actualmente tiene que tomar mucho líquido.

“Ahora me dieron de alta, no puedo ir al gimnasio por dos semanas y debo tomar tres litros de agua al día por un buen rato”, sostuvo Nano.