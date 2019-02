“Qué bacán ser el primer rey gay”: Hernán Arcil y Chantal Gayoso se coronan como Reyes del Festival

Hernán Arcil y Chantal Gayoso se convirtieron en los nuevos reyes del Festival de Viña 2019, tras imponerse por 81 votos en la elección que realiza la prensa acreditada del certamen.

Tras el triunfo, el bailarín que se hizo conocido por el resurgimiento del programa “Rojo”, se refirió a este reconocimiento y a su condición sexual, ya que es abiertamente gay.

“Antes me gritaban en la calle ‘hueco’ cuando iba con alguien de la mano, ahora me dicen ¿me puedo sacar una foto contigo?”, dijo el miembro del “Clan Rojo” de TVN.

Además, destacó que “por el tema inclusivo me siento súper feliz de poder decir que soy el primer… en un momento lo tomaron como ‘el Hernán va a participar y va a ser el primer rey gay’. Yo dije “‘por qué ponerle apellido?’, pero creo que ahora me siento súper contento y feliz de decir qué bacán ser el primer rey gay”, sostuvo.

Por último, el bailarín cree que con esta elección “estamos cambiando un país, la historia, y eso me hace mucho más feliz, me llena el corazón más que una corona. Hay niños que van a decir “ganó, es rey de Viña. ¿Él no es gay? Qué bacán”, remató.