Cómo se selló el fin de Yerko Puchento en Canal 13: No volverá a aparecer

En medio de los cambios en las parrillas programáticas, de rostros y trabajadores en general de los canales de televisión, Canal 13 no renovó contrato al libretista Jorge López, encargado de crear las líneas que corresponden al personaje de Yerko Puchento, encarnado por Daniel Alcaíno.

Como en toda historia, es el escritor quien crea al personaje, pues bien, la tarde del viernes se dio a conocer que López abandonara el ex canal católico, llevándose con él al popular personaje.

“Se acabó Yerko en Canal 13, es definitivo. Nosotros con Daniel (Alcaíno) hemos sido a través de Yerko una dupla. Cada uno ha tenido una vida profesional independiente, pero si cualquiera de los dos no está, significa que Yerko no está. Yerko es mío”, dijo López a Las Últimas Noticias.

El escritor expresó, de igual forma, su oprobio a la actual dirección de Canal 13, asegurando que no volverá a trabajar en la señal tal y como está ahora. “No vuelvo a trabajar con Canal 13 en las condiciones que está hoy. Me da pena irme de donde trabajé por 30 años, pero no me da pena dejar de trabajar con quienes están hoy”, precisó López.

Siendo crítico con las decisiones tomadas por Canal 13, López se refirió a los últimos giros que ha dado la estación como “el hecho que sacaran “En su propia trampa” que es un programa que tiene sintonía con la gente, me parece uno de los errores más grandes”.

A pesar de la salida del libretista, Daniel Alcaíno aún mantiene contrato con Canal 13 hasta diciembre de este año. No obstante, en abril iniciarán un espectáculo con Yerko Puchento, bautizado “Cambia, Todo Cambia”, tras lo cual López no descartó la posibilidad de que el personaje pueda volver en otro canal.

“Somos una dupla por eso siempre es mejor trabajar juntos para realizar a Yerko”, detalló López al final de la entrevista.