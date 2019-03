Hugo Valencia y "Chiqui" Aguayo versus Vasco Moulian tras "irrespetuoso" trato a Jani Dueñas

Los ejecutivos de TVN tuvieron la idea de sumar a Vasco Moulian al matinal de “Muy Buenos Días” con la idea de que diera un ácido análisis del Festival de Viña. No obstante, parece no imaginaron que tendría problemas con sus compañeros sobre el set debido a sus opiniones.

Durante la jornada de hoy el ambiente se tensó en el matinal de TVN. Esto, luego que Moulian diera su veredicto sobre el mejor y peor comediante de Viña.

Tras escoger a Felipe Avello como lo mejor del humor, luego vino el peor. Y desató la ira de “Chiqui” Aguayo y Hugo Valencia.

“La peor humorista de la Quita Vergara fue Jani… ¿cómo se llama esta niña?”, comentó Vasco, lo que de inmediato desató una respuesta de Valencia, refiriéndose a aquello como una “falta de respeto”.

Tras un intercambio de argumentos, Vasco se defendió asegurando: “yo digo lo que pienso, en este grupo de personas, sobre todo con Chiqui y Hugo, es tremendamente difícil”.

“Esta es la gracia, tener personas honestas que dicen al frente de las personas lo que piensan de ellos. Yo personalmente me he sentido un poco incómodo, porque no he podido desarrollar mi crítica como corresponde”, puntualizó al agregar que los panelistas lo interrumpirían cada vez que comenta.

Valencia respondió y afirmó lo siguiente: “Yo respeto tu trayectoria, eres mi compañero y persona. El punto, Vasco, es que disiento contigo cuando el análisis no es de la rutina, sino del proceso, del desarrollo y el contenido”, explicó.

Cristián Sánchez intervino e intentó apagar el incendio que se estaba provocando. No obstante, Vasco continuó y atacó a Chiqui Aguayo tras asegurar que ella no decía las cosas que comentaba con sus compañeros y en comerciales, lo que molestó a los panelistas.

“Lo que estás haciendo no corresponde… las cosas que se hablan en comerciales quedan entre nosotros. Si es por eso, te podría enumerar una serie de personas con las que tú has estado al frente y no le dices las cosas que andas diciendo”, respondió Valencia.

Aguayo se sumó a sus palabras y agregó: “Estoy de acuerdo con Hugo, que no ocupes más el argumento de que cosas hablamos en comerciales (…) si nosotros habláramos la sarta de estupideces que tú hablas en comerciales también te harían mal”.

Vasco, fiel a su actitud, continuó con la polémica y le pidió a sus compañeros que le dieran ejemplos, discusión que sus colegas decidieron concluir. “No voy a entrar en tu juego Vasco”, comentó molesta Aguayo.