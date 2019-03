Karen Bejarano y su salida de TVN: "Uno tiene que ser consecuente con lo que hace"

Ahora tiene más tiempo para estar con su familia.

Han pasado varios meses de la conflictiva salida de Karen Bejarano de TVN y las verdaderas razones aún son una incógnita.

En conversación con “Intrusos”, la ex panelista de “Muy Buenos Días” destacó que ella no habla de lo que pasa en su trabajo, ya que es un código que tendrá para siempre.

“Las cosas no se dieron y yo decidí salir, pero no hay una explicación que yo tenga que darle a nadie creo. Y me parece que lo más lógico es que uno tiene que ser consecuente con lo que hace. Y cuando tomé la decisión de no hablar de las cosas que pasan en mi trabajo, las mantengo hasta el día de hoy”, sostuvo.

En aquel momento se especuló que tuvo una fuerte discusión con Ignacio Gutiérrez, sin embargo, Karen destacó que “no hay ningún rencor, ningún odio hacia ninguno de ellos, con nadie. No soy una persona rencorosa en ningún sentido. He trabajado en todos los canales y de todos los canales me llevo muchos lindos recuerdos que los atesoro en mi corazón”.

Una de las cosas positivas que tuvo desde su salida es que ahora tiene más tiempo para estar con su familia y para ella misma.

“Me ayuda a crecer, porque finalmente cuando uno está trabajando en televisión vive el día a día con un ritmo distinto al que uno tiene cuando está afuera de esto, y los procesos son mucho más lentos”, puntualizó.