Leandro Martínez se sumó a descargo tras fallido evento a beneficio: solo asistieron 10 personas

La actriz Javiera Contador contó a través de Instagram que participó en un evento a beneficencia donde solo participaron 10 personas, lo que le provocó una triste reacción por la familia de los padres del menor, que necesitan el dinero por una difícil enfermedad que este atraviesa.

El cantante Leandro Martínez se enteró de este hecho y no quiso quedarse de brazos cruzados, por lo que publicó esta historia en Instagram y se mostró indignado y criticó el poco aporte que hay en las redes sociales.

“Creo que las redes sociales a veces tienen poco de eso, donde hay muchos que vomitan sus propias frustraciones y las redes aguanta mucho sin hacer ningún aporte”, partió comentando.

“Es por eso que este mensaje me llegó a lo más profundo, realizamos como familia nuestro granito de arena y quiero invitarlos a quien quiera y pueda aportar”, agregó entregando los datos de dónde las personas pueden aportar al menor que sufre de atresia de vía biliar.

No obstante, en su publicación recibió un crítico y poco atinado mensaje: “Tu convocatoria no tuvo éxito. Fracasaste, eso es todo”, ante lo que Martínez no se quedó callado y respondió: “Es aquí donde digo que las redes soportan todo, hice un llamado a la solidaridad y tengo que leer esto. Para algunos redes ‘antisociales’”.