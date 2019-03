Marité Matus se refiere al término de matrimonio con Arturo Vidal: "Personas quedaron pocas"

La exesposa del futbolista de Arturo Vidal, Marité Matus, habló con el diario Las Últimas Noticias, en donde se refirió a su vida tras la separación con el rostro nacional y por qué decidió trasladarse de Munich a Barcelona.

“Decidimos vivir en Barcelona para que los niños estén cerca del papá”, comenzó explicando Matus. “Es importante que estén cerca de Arturo. Pero fue difícil convencerlos. Ahora todo está bien, ellos están felices”.

Marité Matus también se refirió a que la gran cantidad de personas que la acompañó mientras estaba casada con Vidal, ha desaparecido. “Quedaron pocas, contadas con una mano la verdad”, lamentó.

“Siempre me di cuenta de quien estaba realmente conmigo. Tampoco es que me haya afectado tanto, porque desde un principio sabía los que estaban por mí, Marité, porque me querían a mí y los que estaban por Arturo”, sentenció.