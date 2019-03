Participante de “MasterChef” acusa censura de Canal 13 por haber sido Miss Trans

Durante este domingo, se estrenó la cuarta temporada del exitoso programa de Canal 13 “MasterChef”, en el cual la cocinera Fernanda Fuentes, quién será la primera chef chilena en recibir una estrella Michelín, junto con el colombiano Jorge Rausch y el chef chileno Chris Carpentier se encargarán de evaluar a los participantes.

En este sentido, una de las participantes seleccionadas en este debut, fue Fernanda Muñoz, quien se sintió sumamente emocionada tras recibir el preciado delantal blanco.

No obstante, y al ver el primer capítulo del programa, Muñoz expuso en sus redes sociales, que se sintió censurada luego de que omitieran que fue Miss Trans Star Chile 2018.

En su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 2 mil seguidores, la modelo escribió lo siguiente:

“Feliz de estar en esta cuarta temporada de MasterChef Chile. No ha sido fácil pero gracias al apoyo de todos quienes creyeron en mi pude dar lo mejor! Si me siento Censurada por canal 13 ¿ser Miss trans es algo que no quieren mostrar en la television? En serio en pleno 2019?????”

A esto agregó, “yo soy miss trans por ende mi objetivo es la visibilidad de mi comunidad y obvio no es el tema que sea trans, el punto es lo injusto que una miss cisgénero pueda decir feliz que es miss y una trans no, yo también fui con corona y banda y no me dejaron hacer la entrevista así, es mas, me presentaron como modelo y ni una foto de mi trabajo pusieron? Eso es censura eso es discriminación”, declaró.

Revisa la publicación a continuación: