Patricia Maldonado destroza a María Luisa Godoy: "Todavía no estaba madura"

Durante el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, las panelistas Raquel Aragandoña y Patricia Maldonado, emitieron diversos comentarios sobre la conducción realizada por Martín Cárcamo y María Luisa Godoy en el Festival de Viña del Mar 2019.

En este sentido, la panelista de “Bienvenidos” de Canal 13, Raquel Argandoña, le preguntó a su compañera qué le había parecido la animación de ambos conductores, a lo que Maldonado respondió de forma tajante.

“Como yo no tengo compromiso con nadie, quiero decir honestamente que para mi Martín salvó la situación. Yo no hablo porque sea amigo mío, ni porque le tenga cariño nada, yo estoy hablando como profesional. Yo no tengo compromiso con ningún canal excepto con el mío”, expresó la panelista del matinal Mucho Gusto.

Agregó también que el desempeño de María Luisa Godoy no se compara al de las animadoras anteriores. “Creo que la animación este año no fue a la altura de los otros años, por ejemplo ver a la Tonka en la Quinta Vergara dejó la vara muy alta, ver a la Carola de Moras dejó la vara muy alta. Yo sé que para la María Luisa Godoy no era fácil, pero cuando tu escuchas a una persona que todo se lo indican por la oreja, y lo está repitiendo como un ‘lorito’, te da cosa, todo repetía”, declaró.

Con respecto al vestuario que eligió la periodista, expresó que “el primer vestido era fatal, no era bueno, no se le veía para nada bien. Ella tiene un corte de cara que hay que cuidar. Hubo una noche en que el maquillaje era muy malo, sumamente recargada, era como una máscara. Hay que hacer un estudio durante meses y llegar a las mejores manos. Lo más natural, pero bien, sacarle partido a esa cara”.

Además explicó que había escuchado diversos comentarios aludiendo a lo delgada que se encuentra la conductora de “Muy Buenos Días”. “Escuché muchos comentarios ‘le faltan cazuelas’.

Finalizando, Maldonado expresó que “a mi juicio a María Luisa le faltaba tiempo para Viña, todavía no estaba madura, para mí era la Karen Doggenweiler o la Tonka.

“Ella repetía todo como si se lo hubiera aprendido de memoria, cuando uno va a una clase oral al colegio (…) Me faltó espontaneidad a mí en la conducción”, concluyó.