Raquel Argandoña dejó la grande en el Instagram de Kel con este comentario

Suele pasar que las mamás están muy pendientes de las redes sociales de los hijos y como tal, Raquel Argandoña no es la excepción, y por eso sigue todos los pasos de Kel, que ahora se encuentra en París y participó del lanzamiento de la colección primavera-verano de Tommy Hilfiger.

Y en la foto que subió Kel, su mamá no tardó en comentarle “Me muerooooooo que envidiaaaaaaas”. Sin embargo, fue el siguiente comentario el que provocó la polémica y decenas de réplicas en el Instagram de Kel.

Lo que pasó es que Raquel le contestó al usuario basti_de_herrera cuando este escribió a Kel: “Que haces para verte tan linda y delgada? 😍”, a lo que argandona.raquel respondió “@basti_de_herreraque pena tu comentario y qué pasa con esas jóvenes que tienen variossssssss kilos de más ,😱”.

De inmediato comenzaron las reacciones, que en su mayoría apoyaban al joven y defendían que todo fue en “buena onda”.

“fla_bahamonde @argandona.raquelestá ebria? Nadie dijo nada en mala omda! ,🤦‍♂️”, “@argandona.raquel regía la mamá y regía la hija lo que se hereda no se hurta. Que triste por las envidiosas. Raquel que tengas una excelente semana 🍀”, “@basti_de_herrera veo tu comentario y me doy cuenta que la gente que se ofendió es super weona xD me dio risa las respuestas por eso el shampoo tiene instrucciones 😂”, “Qué se mejore la @argandona.raquel 😂, “@argandona.raquel que sencible estan con los kilos demas ..Que oondaa ?? Encuentro que el comentario de @basti_de_herrera fué en super buena onda 😕😕😕”, dijeron algunos usuarios.

Finalmente el joven volvió a comentar la publicación de Kel diciendo: “basti_de_herrera Gracias a todos los que entendieron el verdadero significado de mi comentario, que fue para nada en mala onda para la @k3lcalderon y mucho menos para menospreciar a las chicas de talla más grande. Mis disculpas si se ofendió alguien”.

Aquí el pantallazo de lo sucedido: