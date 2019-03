Carola de Moras recuerda su polémica llegada a TVN: "No hubo nada de serrucho"

La modelo comenzó con un reemplazo en el matinal.

Carola de Moras fue una de las invitadas a “No culpes a la Noche”, programa que es conducido por Katherine Salosny, instancia donde hablaron sobre los comienzo de la ex animadora del Festival de Viña del Mar en el “Muy Buenos Días”.

El primer espacio que le tocó a de Moras fue el “Carola datos” y posteriormente le tocó reemplazar a la misma Kathy en el animación del matinal, hecho que ese momento causó polémica.

“Bueno, me dijeron hartas cosas más que no las voy a contar. Acá no hubo nada de serrucho. Y yo, de hecho, le dije al Tata Díaz ‘¿Estás seguro?’”, comentó.

Luego agregó que el reemplazo se alargó debido debido a que las vacaciones de Salosny también lo hicieron, lo que desencadenó en la continuidad de Carolina.