El emocionante regalo que recibió Martín Cárcamo de parte de su hijo tras animar el Festival de Viña 2019

GRACIAS VIÑA DEL MAR Terminada esta semana extraordinaria, de profundo aprendizaje y momentos que jamás olvidaré… Me gustaría darles las gracias… Primero, mil gracias a ustedes, el público, para el cual trabajamos y nos debemos,mil gracias por esta oportunidad. Gracias a @canal13cl @tvn y @foxsports_chile @foxlife.la por jugarse por entero en un proyecto que era innovador y tremendamente difícil por sus características. Hicimos un gran equipo. A nuestros líderes… Javier, Alicia, Max, Edgar, Alex, Pablo, José, Marcelo, Seba, Fido, Alfredo y todo el maravilloso equipo de Bizarro. Al tremendo equipo de editores y directores. A Sergio por su maravilloso vestuario y Cata por su lindo maquillaje. Claudito y Juanjo. ( Mi super equipo) Daniel Santana y su tremendo staff. A mi fclub Michelle. Don Eduardo… El conductor… A todos los profesionales que participaron y pusieron su talento, a los periodistas que cubrieron el festival, la Muni de Viña y la Alcaldesa Virginia. Al hotel Enjoy.A mi familias, amigos del Alma, padres, hermana e hijos.. Alfonsina, Luciano y Mariano. Por apoyarnos y bancarnos siempre. A mi compañera Maria luisa… Ahora super amiga!!! Espectacular!!! A mi Ale ♥. Seca, aperrada, contenedora y partner. Fue una semana increíble donde llegamos a 250 millones de personas. Dicho esto.. Llegue a mi casa nuevamente y me recibió el más grande artista que un Padre puede admirar y escuchar con un regalo maravilloso… Para nunca olvidar que lo fundamental siempre estará ahí… Donde nos jugamos la vida todos los días. Hoy entregue mi gaviota más importante… La que no existe físicamente, la que se siente en el alma…