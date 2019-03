Su fracaso en Viña no la detiene: Jani Dueñas realizará nuevo show junto a su colega Paloma Salas

La humorista nacional Jani Dueñas tuvo un duro paso por el Festival de Viña 2019, pues no logró sacar risas y fue pifiada durante toda su presentación por parte del “monstruo”.

No obstante, la comediante tras su paso por Viña aseguró que su carrera no terminaba ahí, a pesar de no conseguir ningún premio con su participación. Y así será.

Tras esto, Jani Dueñas asistió a programas que analizaron su rutina acompañada de Paloma Salas, donde anunció que continuaría y realizará una nueva presentación.

Así será como el próximo 7 de marzo Jani Dueñas y Paloma Salas se presentarán a las 21:00 hrs y las entradas ya se encontrarían agotadas.