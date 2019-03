La arriesgada apuesta de Carlos Caszely: se dedicará por completo al humor

El ex goleador de Colo Colo y de la Selección Carlos Caszely, luego de la enfermedad de su esposa María de los Ángeles Guerra, quien padeció un cáncer, decidió dedicarse por completo al stand up.

El ex futbolista, tomó la decisión de realizar la misma disciplina que practica Jorge Alís y Felipe Avello, quienes fueron grandes triunfadores en el Festival de Viña del Mar 2019, resultando ganadores de las dos gaviotas, tras su impecable espectáculo.

Cabe mencionar que Caszely ya lleva alrededor de 3 años realizando presentaciones en bares y teatros y ahora pretende dedicarse por completo a esta práctica, junto a su amiga y cantante Gloria Simonetti.

“El año pasado no hice nada, porque me dediqué al 200% a la enfermedad de mi señora, María de los Ángeles Guerra. Ahora en enero, cuando el médico nos dijo que había desaparecido el cáncer y nos fuimos de vacaciones, empecé a hablar con mis dos neuronas, que en vacaciones habitualmente no pelean, y decidí dedicarme al stand up, a reír, reír y reír”, fueron las palabras de Carlos Caszely en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Además agregó que no se siente identificado con ningún otro comediante. “No me identifico con ninguno, voy a hablar de la trayectoria de un deportista profesional, de un profesor, o de un periodista profesional, de todo lo que le pasa al ser humano”.

Para prepararse, explicó que “ahora estoy buscando un buen productor. El otro día Gloria Simonetti me decía ‘te imaginai actuando los dos juntos, tú haciendo stand up y yo cantando, podríamos romperla a lo largo del país’. Me pareció una muy buena idea. A Gloria la conozco hace mil años. Ella canta como las diosas. Yo la cago y ella canta”, explicó.

De acuerdo a los posibles abucheos por parte del público, el ex goleador declaró que “nadie te pifia. Hay puro cariño, y de verdad siento el respeto de la gente. No de todos, porque no soy monedita de oro, pero con el 51% me basta y la Gloria que tenga el 49% estamos al otro lado”, expresó.

Además declaró que su objetivo es hacer reír hasta en los más grandes escenarios. “Yo de humilde no tengo nada. He hecho mi stand up para 10 personas, para 100, para 4 mil en el Caupolicán. Y si tengo que hacer mi show en Viña, lo hago. Me preguntan si me atrevería, y les respondo ¿por qué no? ¿Y por qué no en Olmué o en Talca también? ¿Cuántos festivales hay en el verano? Miles, comentó.

También añadió que le gustaría que su show se llamara “Humor en un metro cuadrado”.