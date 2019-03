Millaray Mandiola recibió singular regalo de cumpleaños en "Rojo": desclasificaron antiguo video

El pasado miércoles la cantante Millaray Mandiola cumplió sus 18 años. Lo que no esperaba es que la producción del programa “Rojo” le tenía una especial sorpresa.

La artista comentó en el programa que desde la noche anterior la estaban celebrando, solo que ahora era “legal” y anda completamente sola.

En aquel momento, el conductor Álvaro Escobar interrumpió el momento para sorprender con un registró que emocionó a Mandiola, aunque ella no quería que lo mostraran pues le daba vergüenza.

Las pantallas cambiaron su imagen y emitieron el primer casting que realizó Millaray Mandiola en el canal, para ingresar al programa de talentos.

“Nunca he tenido la posibilidad de participar en un programa. En lo personal me gustaría obtener esa experiencia y que me ayuden a crecer”, expresó en aquel momento.

Luego de este momento, explicó el cambio que significa su paso por Rojo en su vida. “Ya no vivo donde antes vivía. Pienso de una manera distinta, tuve que ver las cosas desde otro punto de vista. Eso me ayudó a madurar”, explicó.