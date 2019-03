Dan a conocer situación sobre ex chica reality desparecida hace 3 días

La exparticipante del reality Volverías con tu ex, Bárbara Córdoba, se encontraba sin dar señales, lo que preocupó a su círculo cercano.

Sin embargo, una de sus amigas, Yuli Cagna, informó que la joven está junto a su familia en Argentina, en una zona de conectividad limitada a Internet.

“No, está todo bien, está en Argentina con su familia, pero como está en un campo no tiene señal. Y cuando una está en su país larga un poco el teléfono para desconectarse. Pero cuando supo de mí este tema, me pidió que lo contara acá, así que todo bien, no pasó nada, no hay de qué preocuparse”, indicó a La Cuarta.

Debido a esto, Lisandra Silva, quien había pedido información sobre su amiga, decidió sacar las historias de su Instagram.