Eliana Albesetti se aburrió de que le dijeran que parece embarazada

La argentina asegura que el tema “es enfermizo”.

Eliana Albasetti se hizo conocida en nuestro país por su participación en “Calle 7” y por su romance con Federico Koch.

Ambos se dieron una nueva oportunidad en el amor y se fueron a recorrer las playas de Brasil, viaje que fue publicado en las redes sociales de la trasandina.

Sin embargo, algunos de sus seguidores le preguntaron si estaba embarazada, ya que consideraron que su cuerpo estaba un poco “mas rellenito”.

“Llega a ser enfermizo. No sé qué tienen con eso, yo de verdad me miro al espejo y me veo como una chica normal. Me ven más gorda, pero yo sinceramente no tengo pensado hacer dieta, me siento cómoda conmigo”, contó Eliana en Las Últimas Noticias.

Con respecto a los planes de agrandar la familia, la modeló aseguró que con Federico no tienen planeado tener otro hijo debido a que tienen otro planes.