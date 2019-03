Emotiva escena en "Casa de Muñecos" dejó llorando a televidentes: Nora reflexionó sobre el Alzheimer

La teleserie nocturna de Mega, “Casa de Muñecos” se encuentra en sus últimos capítulos y uno que comienza a finiquitar el relato de “Norita” y su familia, emocionó hasta las lágrimas a los televidentes.

El episodio de este jueves destacó por la potente actuación de Gabriela Hernández, quien interpreta a “Norita”, una mujer que padece de un avanzado Alzheimer que ha complicado su existencia.

Debido a esto, su familia realizó un video en donde es la misma ‘Norita’ quien se dice a ella misma que padece de esta enfermedad, diciendo emotivas palabras que emocionaron a los espectadores, pues estos recordaron a familiares que atraviesan la enfermedad, o imaginaron que sus mayores podrían sufrirla.

“Cada día se hace más difícil, pero la dificultad disminuye con el cariño de las personas que me ayudan y se preocupan de mí. Somos muchos los que sufrimos esta enfermedad. No nos dejen solos. Acompáñennos. Traten de entendernos. Téngannos paciencia. Sé que no es fácil para ustedes, pero yo voy a estar aquí para recordárselos. Detrás de cada persona con Alzheimer, hay alguien que necesita de tu ayuda y de tu cariño”, sentenció.

El episodio terminó con un divertido y necesario quiebre para salir de ese emotivo momento. No obstante, la escena reflejó la difícil situación que enfrentan las familias cuando uno de sus integrantes padece de Alzheimer.

Aquí puedes ver algunas de las sensibles reacciones:

Veo a la Norita y se me hace un nudo en la garganta 😭😭😭#HogarDulceHogar — Scarlet (@Scarlet1982) March 8, 2019

Norita me tienes para la embarra en llanto por la miechica 😭😭😭😭 #hogardulcehogar #casademuñecos — Lucía Ramírez (@lucia_ramirez_) March 8, 2019

Cada vez que veo la progresión de la enfermedad de Norita me da penita 🥺🥺🥺 maldito Alzheimer #hogardulcehogar — Nathalie Valdés 🦋 (@84Valds) March 8, 2019