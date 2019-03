Kel Calderón por el Día de la Mujer: “Esto no es una guerra entre hombres y mujeres"

Además, manifestó que el enemigo común entre todas las mujeres es la desigualdad de derechos que existe respecto de los hombres. “Me da rabia cuando se trata de politizar causas que son transversales. Si hay algo en lo que todas tenemos que estar de acuerdo es en la reivindicación de nuestros derechos. Yo con mis amigas también tengo discusiones, pero el objetivo común es el mismo y tenemos un enemigo común que es nuestra desigualdad de derechos respecto a los hombres”.

La modelo argumentó que los hombres sí debiesen participar en esta conmemoración y argumentó que “esto no es una guerra entre hombres y mujeres, que es el muy malentendido feminismo. Acá yo no estoy pidiendo que se me den más derechos que a los hombres, ni ser mejor que un hombre. Simplemente estoy pidiendo que en las mismas circunstancias se me den las mismas oportunidades y se me retribuya de igual manera”, declaró.