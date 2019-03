La osada jugada de Tonka Tomicic: funó a Secuoya en vivo tras no dar día libre a trabajadoras

El día de ayer hablábamos del noble gesto de Canal 13 tras dejar a las trabajadoras de prensa con el día libre, con el fin de que tengan la posibilidad de asistir a la convocatoria del “8M”, por el Día Internacional de la Mujer.

No obstante, durante la jornada matutina de hoy, Tonka Tomicic develó que esto no sería del todo cierto, ya que reconoció en pantalla que el Grupo Secuoya, encargado de servicios externos de Canal 13, no le dio libre a las trabajadoras.

Tomicic, que asistió al programa con una polera vinculada a la conmemoración, explicó esta situación argumentando que las cosas “no son iguales para quienes están subcontratadas”.

“Sí, las trabajadoras de Canal 13 tenemos libre desde las 2 de la tarde, pero no las contratadas por Secuoya. Hay que transparentar la situación”, puntualizó.