Tonka Tomicic asombró con potente crítica ante controversia por nuevos medidores inteligentes

El día de ayer nuevamente se tocó el controversial tema de los medidores eléctricos “inteligentes”, los cuales tendrían que pagar los usuarios de forma mensual.

En el programa “Bienvenidos” de Canal 13 se tocó el tema y fue Tonka Tomicic quien se mostró más indignada por la situación.

Con el fin de aclarar dudas, invitaron al director ejecutivo de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, quien recibió críticas en las redes sociales.

Bajo este contexto, Tomicic se expresó: “¿Cómo podemos tener la información, total y completa, de cuáles son las empresas que les venden el medidor eléctrico en Chile? La transparencia total y absoluta. ¿Cuál es el precio? Porque aparecen mucho en redes sociales interconexiones políticas-comerciales”.

Castillo, quien aseguró no tener esta información con total claridad, intentó aclarar su duda informando que los medidores son vendidos por 500 empresas en el mundo y las empresas eléctricas se las comprarían a diversas empresas, ya que necesitan millones, explicó.

Luego se le consultó por la relación entre empresa y cliente y el cobro que estos últimos deberán asumir, a lo que el director ejecutivo explicó que “no es un cobro explícito por el medidor. El medidor pasa a ser parte de la infraestructura. Es lo mismo que dijera que si me cambio de casa, el poste me lo tengo que llevar”, sostuvo.

Luego habló de una supuesta relación que los clientes mantendrían con el medidor por la que se sentirían pasados a llevar: “Me ha ayudado y me he dado cuenta de la sensibilidad de ustedes que, lo que hace la diferencia, es que la persona tiene eso dentro de su casa y siente que tiene una relación de propiedad con eso”.

Estas palabras no fueron del gusto de Tonka Tomicic, quien reaccionó con un potente mensaje que es reflejo del sentir popular.

“No. Yo creo que lo que pasa es que nos están cobrando por algo, que siempre nos han cobrado, pero ahora nos rebelamos, nos levantamos y decimos ‘¿por qué tenemos que pagar nosotros?, comenzó opinando.

“En el pasado a lo mejor no sabíamos y ahora estamos despertando como sociedad y nos atrevemos a manifestarnos. Antes aceptábamos lo que nos toca, pero el chileno ha cambiado, hemos cambiado. Y ahora nos rebelamos cuando sentimos que las cosas no tienen que ser. Y decimos ‘¿por qué no lo paga la empresa?’. Esa es la gran interrogante. La frustración no pasa porque tenemos una relación emocional con el medidor. La frustración pasa porque sentimos que nos vuelven a meter el dedo en la boca y nos estamos levantando por eso“, concluyó.